L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s’est montré très clair envers sa direction : il veut que cinq joueurs sur lesquels il ne compte pas soient transférés avant le début de la tournée asiatique.

🟨 Négociation en cours

Six ans après sa dernière tournée asiatique, le FC Barcelone va de nouveau mettre le cap vers l’Est. Il disputera un match amical au Japon le 27 juillet et deux en Corée du Sud, les 31 juillet et 4 août. Mais il part pour le pays du Soleil Levant dès la fin de la semaine. Et, selon Sport, Hansi Flick s’est montré très clair avec sa direction : pas question d’embarquer cinq joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison prochaine ! En conséquence, Deco a intérêt à leur trouver un point de chute dans les prochains jours s’il ne veut pas froisser l’Allemand !

Ter Stegen mais aussi Pena, Christensen, Romeu et Victor

Et bon courage au directeur sportif barcelonais car, parmi les cinq joueurs en question, certains auront bien du mal à trouver preneur ! Marc-André ter Stegen a des touches (Monaco, Galatasaray) mais Inaki Pena, Andreas Christensen, Oriol Romeu et Pau Victor sont loin d’intéresser des clubs ! Sans compter que Christensen, par exemple, se sent très bien à Barcelone et n’a pas l’intention de partir, bien que Flick lui a annoncé qu’il avait très peu de chances de jouer. Pour certains, la résiliation de contrat pourrait être l’option la plus simple…

Pour Marc-André ter Stegen, le feuilleton pourrait durer longtemps et aller jusqu’au clash. L’Allemand, avec qui Hansi Flick s’est montré très clair, a décidé de s’entraîner à part ces deux derniers jours. Il continue de vouloir rester à Barcelone alors que le club ne compte plus du tout sur lui.

« Le coup d’œil de But FC »

« Comme toujours dans les grands clubs, faire venir des joueurs est beaucoup plus facile que les faire partir. Si ter Stegen et Christensen ne veulent pas quitter la Catalogne, le Barça n’aura pas une grande marge de manœuvre pour exaucer le souhait de Flick. »