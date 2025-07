Ligue 1 • ...

Critiqué pour son départ précipité du RC Lens, Will Still a vidé son sac dans une interview poignante accordée à La Voix du Nord. Entre raisons personnelles, malaise professionnel et rumeurs malveillantes, l’ancien coach Sang et Or remet les pendules à l’heure.Parti du RC Lens aussi vite qu’il y est arrivé, Will Still n’avait jusqu’ici […]