À peine Marcus Rashford et Roony Bardghji débarqués en Catalogne que le FC Barcelone songe déjà à faire coup double : les dirigeants blaugranas rêvent d’attirer… son petit frère Rayan, prodige de 15 ans.

L’information est signée Mundo Deportivo : le Barça, qui vient d’officialiser l’arrivée de Roony Bardghji en provenance du FC Copenhague, surveille de très près son petit frère Rayan. Âgé de seulement 15 ans, ce dernier évolue également au sein du club danois, au poste d’ailier gauche, comme son aîné. Et il commence déjà à faire parler de lui dans les sphères du scouting européen.

Le profil du jeune suédois intrigue : vif, technique, doté d’une bonne vision de jeu et déjà capable de faire des différences en un-contre-un, Rayan Bardghji est considéré comme un des plus gros espoirs de sa génération au Danemark. Le FC Barcelone, friand de paris sur des jeunes talents à fort potentiel, ne veut pas laisser passer cette opportunité… même si la concurrence est rude.

Rayan Bardghji convaincu par son frère ?

Car le Barça n’est pas seul sur ce dossier. De nombreux clubs anglais, allemands et même italiens ont déjà activé leurs réseaux autour du joueur. Copenhague, de son côté, cherche à blinder son joyau et espère rapidement lui faire signer un premier contrat à long terme, histoire d’éviter un départ prématuré. En interne, on considère même qu’il pourrait être encore plus précoce que son grand frère.

Pour le FC Barcelone, miser sur deux frères aussi talentueux à quelques mois d’intervalle pourrait être une belle opération à long terme. D’autant que Roony pourrait, dans un futur proche, faciliter l’adaptation de Rayan à la méthode catalane. Reste à savoir si le Barça aura les arguments pour convaincre une nouvelle fois le clan Bardghji… et surtout si le jeune Rayan poursuivra sa progression fulgurante dans les mois à venir.