FC Barcelone : le gros coup de pression de Laporta à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

« La Liga était l’objectif principal de la saison, non pas parce que nous étions éliminés de la Ligue des champions, mais parce que nous avions déjà discuté avec le président que l’objectif principal de cette saison était de gagner la Liga, a déclaré Xavi. Gagner la Ligue des champions est certainement ce qui nous sera demandé cette saison, ou du moins concourir pour la gagner. L’objectif du club est de se battre pour gagner la Ligue des champions. » Ça devrait être beaucoup plus compliqué que de remporter la Liga pour ce Barça sorti piteusement lors du tour de poules ces deux dernières années !

Tous les résultats du FC Barcelone en 2022-23

