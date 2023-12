FC Barcelone : Xavi tient l'héritier de Puyol !

Araujo a choisi “la mascarilla” (le masque), pour continuer à être avec les siens. Gravement touché par Llorente lors de la confrontation du Barça face à l’Atletico (1-0) dimanche dernier, l’Uruguayen ne souhaite pas se faire opérer et aspire à être dans le groupe pour le choc contre le voisin Gérone ce week-end.

Au début des années 2000, Carles Puyol portait régulièrement un masque sur le visage, sa détermination et son dévouement pour le maillot blaugrana rappelle les valeurs et la situation d’Araujo.

Pour résumer

Des aires de Carles Puyol

