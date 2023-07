Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Bercé par le football espagnol depuis de longues années ? Biberonné à la « haine » du Real, avec l'envie de coller une « manita » à l'ennemi blanc ? Tu t'es emballé le jour de la fameuse remontada face au PSG et tu as connu Neymar Jr quand il était encore constant et qu'il ne fréquentait pas trop l'infirmerie ? Ce quiz exclusif sur l'Histoire du Barça est fait pour toi !

Incollable sur le FC Barcelone ? On va tester ça !

Seul un vrai fan du Barça peut avoir 7 sur 10 ou plus à ce quiz sur les joueurs de légende de l'entité catalane. Alors, prêt à relever le défi ?

Si vous n'arrivez pas à visionner ce quiz, cliquez sur ce lien.

