FC Barcelone – Mercato : la blessure de Gavi valide une première recrue hivernale

Gavi victime d’une rupture des ligaments croisés et out jusqu’à la fin de la saison, le FC Barcelone est bien vite retombé sur ses pattes. La direction catalane entend en effet tirer profit de cette blessure pour faire inscrire un joueur sur sa liste en Liga à la place de sa pépite.

Le malheur des uns...

Si l’on en croit Fernando Polo (Mundo Deportivo), le Barça a en effet noué un accord avec la Liga afin que la blessure de Gavi et l’espace salariale laissée par la désinscription de son jeune milieu de terrain lui permette d’inscrire dès le mois de janvier sa recrue Vitor Roque (Athletico Paranaense) sans avoir à valider aucun levier.

La vente d’une partie de Barça Vision et les liquidités générées ne servira donc pas à ça... Alors que Joan Laporta (président) et Deco (directeur sportif) ont assuré ce jeudi soir lors des Marca Awards qu'aucun milieu ne serait recruté en compensation de la blessure de Gavi. « Le marché d’hiver est toujours dur et difficile. Nous sommes vraiment désolés pour la blessure de Gavi. Je pense que c’est irremplaçable, je l’ai déjà dit publiquement. Nous ne trouverons aucun joueur comme lui ».

🚨🚨🚨 La décision est prise ! Vitor Roque arrivera pour occuper l’espace salarial laissé par Gavi en janvier. Le club a l'accord de LaLiga pour pouvoir inscrire l'attaquant brésilien ! 🇧🇷



(@ffpolo) pic.twitter.com/lK41h7DwXK — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) November 23, 2023

