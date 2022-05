FC Barcelone - Mercato : Laporta expédie ces deux cracks pour financer le recrutement

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce n'est guère surprenant. Et c'est ce qui pousse désormais la presse espagnole à se poser LA bonne question : sur quels joueurs le FC Barcelone va-t-il devoir s'appuyer pour renflouer ses caisses ? Car recruter malin, quand on s'appelle le Barça, coûte cher, ce qui n'est pas possible au regard des finances actuelles du club catalan.

Voilà pourquoi Xavi, l'entraîneur, et le président Laporta vont être sans doute contraints de se séparer de un ou deux éléments forts. Capables de pousser certaines écuries européennes à sortir le chéquier. Selon la Cadena Ser, les deux joueurs en question seraient identifiés : le gardien Ter Stegen et le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Ce dernier, on le sait, serait dans le viseur de Manchester United. Pour l'Allemand, les dirigeants catalans estimeraient qu'un éventuel remplaçant ne serait pas trop compliqué à dénicher.

Pa sûr que le niveau soit le même...

Benjamin Danet

Rédacteur