Revue de presse espagnole : Rodrygo demande pardon au Real, une recrue bouclée au Barça

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 10:13
Rodrygo (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 30 janvier 2026. Au menu : les excuses de Rodrygo au Real Madrid et la signature en vue d’une recrue au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Goal Team »

Mundo Deportivo met en avant la faculté du FC Barcelone à marquer des buts cette saison : 91 toutes compétitions confondues. Seul le Bayern Munich fait mieux en Europe (106). Avec une moyenne de 2,9 buts par match, huit joueurs génèrent dix buts ou plus !

SPORT : « Je veux gagner beaucoup de titres »

Sport a donné la parole à Joan Garcia, qui brille cette saison dans les cages du FC Barcelone : « Je veux gagner beaucoup de titres, je m’imagine avoir beaucoup de succès ici. » Toujours au Barça, Hamza Abdelkarim, c’est bon ! Fabrizio Romano annonce qu’un accord a été conclu avec Al Ahly pour le jeune talent égyptien. L’attaquant de 18 ans rejoindra le club dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat, et intégrera initialement l’équipe réserve du Barça. Hamza devrait se rendre à Barcelone samedi pour des soins médicaux.

AS : « Tirage de la mort »

As transpire en attendant le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, avec le Real Madrid et l’Atlético Madrid engagés. Les deux clubs espagnols disputeront le match retour à domicile.

MARCA : « Le tirage de la punition »

Le tirage au sort de la Ligue des Champions est déjà très attendu et il aura lieu à midi. De son côté, Rodrygo a fait ses excuses au Real Madrid après son rouge face à Benfica : « Je me suis emporté en me plaignant des pertes de temps. Ce n’est pas mon habitude. Je n’avais jamais été expulsé en jouant pour le Real Madrid et je suis conscient des conséquences. Je présente mes excuses aux supporters, au club, à mes coéquipiers et à l’entraîneur. Nous resterons unis et continuerons à nous battre pour ce blason et cette Ligue des Champions. »

