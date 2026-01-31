À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Elche

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 20:09
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Elche, comptant pour la 22e journée de Liga.

Ce samedi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse d’Elche pour la 22e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade Martínez-Valero.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Olmo, de Jong (cap), Lopez – Yamal, Torres, Raphinha.

FC Barcelone

