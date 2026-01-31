FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Elche

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Elche, comptant pour la 22e journée de Liga.

Ce samedi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse d’Elche pour la 22e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade Martínez-Valero.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Olmo, de Jong (cap), Lopez – Yamal, Torres, Raphinha.