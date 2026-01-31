FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato

Le président du FC Barcelone Joan Laporta n’en pas en reste en cette fin de mois de janvier. Il vient de sceller un accord et de parler Mercato…

Le FC Barcelone et Joan Laporta déploient une stratégie économique ambitieuse en cette nouvelle année 2026. C’est ce que révèle le podcast Barça Reservat, qui croit savoir que le club blaugrana a conclu à Dubaï un nouvel accord de grande envergure pour développer un complexe résidentiel de luxe sous la marque Barça, la création d’une véritable « ville Barça » qui devrait rapporter gros au FCB.

Mercato terminé au FC Barcelone

En parallèle, Joan Laporta vient de sceller le sort du Mercato, affichant sa satisfaction sur les mouvements opérés et la stratégie adoptée par le club catalan. Laporta affirme que le mercato est désormais clos. Le président catalan se montre satisfait : « Nous considérons le mercato comme terminé et les objectifs fixés ont été atteints. » Cette fermeté s’explique aussi par une volonté de stabilité, alors que l’équipe dirige le championnat et se prépare aux prochaines échéances européennes. Ce mois de janvier aura été relativement calme pour le FC Barcelone, marqué avant tout par deux opérations phares : le retour de João Cancelo et le départ de Dro Fernandez au PSG

Arrivée : João Cancelo (prêt d’Al-Hilal SFC)

Départ : Dro Fernandez (vers le PSG)

Pas d’autres mouvements à venir, malgré des besoins exprimés par certains jeunes issus de la Masia

Pour Marc Casado et Marc Bernal, deux talents formés au club qui espèrent davantage de temps de jeu, la décision est claire : ils restent dans l’effectif, preuve de l’attachement du staff à faire cohabiter jeunesse du centre et expérience étrangère. Le choix de conserver les jeunes espoirs s’inscrit dans la philosophie maison : le Barça souhaite continuer à cultiver le succès autour d’un savant mélange d’éléments issus de la Masia et de recrutements ciblés à fort potentiel. Cette fin de mercato offre à Hansi Flick un climat apaisé pour aborder la dernière ligne droite.