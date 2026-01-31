À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 23:04
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Dans le cadre de la 22ᵉ journée de Liga, le FC Barcelone s’est imposé 3-1 sur la pelouse d’Elche, dans un match ouvert et riche en occasions, ce samedi soir.

Dès l’ouverture de la rencontre, les Catalans ont montré leur ambition de remporter les trois points pour conforter leur première place du classement et mettre la pression sur leur rival madrilène.

🔥 Un début de match accroché et intensif

Le Barça n’a pas attendu longtemps pour prendre l’avantage. Dès la 6ᵉ minute, Lamine Yamal s’est élancé en contre-attaque et, bien servi dans le dos de la défense, a dribblé le gardien pour ouvrir le score d’une frappe précise.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les Blaugrana ont poursuivi leur domination, multipliant les offensives. Malgré plusieurs opportunités manquées par Olmo, Raphinha ou Ferran Torres, ils ont continué à pousser.

Barça, maladroit mais efficace

Contrairement à leurs nombreuses occasions non transformées, les visiteurs ont fini par creuser l’écart grâce à Ferran Torres peu avant la pause (2-1, 40ᵉ).

Pourtant, les locaux d’Elche, réputés pour leur jeu offensif audacieux, ont cru pouvoir rivaliser en profitant d’une défense catalane haute sur le terrain.

🎯 Un troisième but décisif

En seconde période, malgré un changement forcé (Rashford remplaçant Raphinha touché à la cuisse), Barcelone a continué de dominer. Finalement, Marcus Rashford, bien lancé, a conclu une belle action collective pour porter le score à 3-1 et sceller définitivement la victoire.

📊 Un match rythmé

Le Barça a affiché une forte domination dans l’ensemble du match — avec près de 31 tirs et 8 cadrés, montrant son intention offensive constante face à une équipe d’Elche qui n’a jamais renoncé.

📍 Conséquences au classement

Grâce à ce succès, le FC Barcelone renforce sa position en tête de la Liga et conforte son avance face au Real Madrid, tandis qu’Elche, qui a montré du caractère, reste pour l’instant à l’écart de la zone rouge.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot