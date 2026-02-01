Real Madrid, OL : Endrick veut marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo

Étincelant depuis son arrivée à l’OL, Endrick, prêté par le Real Madrid, est un grand fan de Cristiano Ronaldo, qu’il prend en exemple.

Prêté pour la seconde partie de saison à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid, Endrick réalise des débuts tonitruants sous le maillot rhodanien, avec déjà quatre buts inscrits lors de ses trois premiers matchs. Moins d’un mois après son arrivée, l’attaquant brésilien a déjà séduit tout le monde à Lyon. Dans une interview accordée à L’Équipe, Endrick est revenu sur ses premiers pas à l’OL. « Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J’espère maintenant m’améliorer un peu plus à chaque match, pour qu’à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. » Durant cet entretien, le joueur formé à Palmeiras n’a, par ailleurs, pas écarté l’idée de poursuivre à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait ce qu’il va advenir demain », a-t-il confié. Une déclaration qui devrait ravir les supporters lyonnais.

Endrick admiratif du travail de CR7

Endrick a aussi expliqué que son modèle était le quintuple Ballon d’Or et qu’il rêvait de l’affronter lors de la prochaine Coupe du monde. « Cristiano Ronaldo est le numéro 1. Peut-être parce que je n’ai jamais vu jouer l’Empereur Romario. Ce que j’admire le plus c’est que Cristiano reste, à 40 ans, celui qui travaille plus que les autres. Il est proche de la retraite mais il est encore en capacité de jouer de nombreuses années. Je l’espère en tout cas. (…) J’aime bien cette comparaison avec Cristiano, qui a eu une enfance difficile lui aussi. C’est un joueur incomparable, qui a toujours travaillé très dur. Cette image de celui qui travaille au quotidien pour être le meilleur, elle me plaît. Rencontrer Cristiano à la Coupe du monde ? Ah, Cristiano… ce serait merveilleux. J’espère que ce match va avoir lieu et qu’on va le gagner (Sourire).»