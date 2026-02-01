FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati

Alors que le mercato hivernal touche à sa fin ce lundi, une page importante pourrait bien s’écrire du côté du FC Nantes. Le jeune défenseur central Tylel Tati, 18 ans, suscite un intérêt croissant en Europe, notamment de la part de Chelsea, qui a récemment intensifié ses démarches pour s’attacher ses services.

Une offre estimée à 30 millions d’euros

Selon les informations de L’Équipe, le club londonien a manifesté sa volonté de soumettre une proposition avoisinant 30 millions d’euros pour le défenseur nantais, sans toutefois concrétiser pour l’instant une offre formelle par écrit. Ce montant témoigne de l’importance accordée à Tati par Chelsea, qui voit en lui une pépite défensive d’avenir.

Le FC Nantes refuse, une aubaine pour le PSG et le FC Barcelone

Malgré l’intérêt prononcé des Blues, le FC Nantes a refusé la première offensive, ne donnant pas suite à l’approche informelle. Le club canari, engagé dans une lutte pour le maintien en Ligue 1, tient à conserver son jeune axe défensif, d’autant que Tati s’est imposé comme un titulaire régulier cette saison.

Chelsea proposerait, dans l’éventualité d’un accord, de le prêter immédiatement au FC Nantes afin qu’il poursuive la saison en Ligue 1. Une idée séduisante sur le papier, mais qui semble difficilement réalisable tant les délais avant la fermeture du marché sont courts, et tant Nantes reste réticent à laisser filer l’un de ses cadres. S’il se réalise, ce mouvement représenterait un petit coup dur pour le PSG et le FC Barcelone, qui ont aussi le joueur dans le viseur. Mais ce refus initial du FCN laisse les deux géants européens dans la course, surtout en vue du mercato estival.

Un talent déjà installé à Nantes

Tylel Tati, au gabarit imposant (1,92 m), s’est affirmé comme un pilier de la défense nantaise. Il a été titularisé dans la majorité des rencontres du FC Nantes cette saison, confirmant ainsi son rôle clé au sein de l’équipe première.

Arrivé jeune dans le groupe professionnel, Tati avait déjà marqué les esprits lors de son premier contrat professionnel signé en octobre 2025, à seulement 17 ans. Il symbolise aujourd’hui l’un des talents les plus prometteurs de la Ligue 1 et un espoir du football français.

Vers un mercato encore animé à Nantes ?

Avec seulement quelques heures restant dans la fenêtre de transfert, la fin de mercato s’annonce tendue pour Nantes. Si Chelsea reste dans la course, il faudra désormais observer si un accord pourra être trouvé avant ce lundi soir, ou si Nantes parviendra finalement à boucler le mercato sans céder son défenseur vedette.