FC Barcelone Mercato : la femme de Robert Lewandowski vend la mèche sur son avenir !

Les propos de l’épouse de Robert Lewandowski, en fin de contrat au FC Barcelone, mettent fin au suspense sur l’avenir de l’attaquant polonais.

Le FC Barcelone va-t-il proposer un nouveau contrat à Robert Lewandowski, dont le bail se termine en juin. Il se murmurait il y a quelques semaines que la direction du club barcelonais avait profité de son séjour en Arabie Saoudite lors de la Supercoupe d’Espagne pour rencontrer plusieurs agents de joueurs, dont Pini Zahavi, et qu’il avait été dit à ce dernier que, malgré les envies de Robert Lewandowski de continuer en Catalogne, même dans un rôle de remplaçant, le Barça ne prolongerait pas son contrat cet été. Une décision avant tout financière puisqu’elle permettra au FCB d’économiser une quarantaine de millions d’euros via le salaire du Polonais.

Lewandowski vit bien ses derniers mois au FC Barcelone

Et cette tendance se confirme. Sa femme, Anna Lewandowska, l’a en effet sous-entendu hier dans une interview à Onet Pejada relayée par la presse espagnole. « On verra comment se déroulera la saison à Barcelone parce que ce sera probablement la dernière de mon mari ici, a-t-elle glissé. Alors on profite à fond. On profite de chaque instant, chaque match avec les supporters parce qu’on sait qu’un jour, ça va s’arrêter. Ce qu’il va se passer ? On ne sait pas. Mais c’est le lot d’un grand athlète et nous y sommes préparés ». Les valises sont prêtes. Et l’Arabie saoudite, intéressée de longue date, est une destination qui pourrait se préciser.