FC Barcelone - Mercato : Raphinha met un gros stop aux rumeurs

Acheté à Leeds pour près de 80 millions d’euros l’été dernier, Raphinha ne donne pas pleinement satisfaction au FC Barcelone. De quoi frustrer les Catalans qui ont posé beaucoup d’espoirs sur le Brésilien, et qui aurait pu avoir un meilleur rendement malgré sa saison relativement correcte.

C’est en ce sens que le Barça aimerait potentiellement vendre l’ancien rennais cet été, afin de baisser la masse salariale, ce qui pourrait favoriser la venue de Lionel Messi. De plus, l’ailier brésilien dispose d’une forte valeur marchande, ce qui pourrait faire les affaires des dirigeants catalans.

Raphinha lui, n’entend cependant pas ces rumeurs de la même oreille, et se verrait bien rester au Barça. Sous un post Instagram relatant ces rumeurs de départ, Raphinha a démenti, indiquant sa forte volonté de rester.

Raphinha has replied to the news of him giving the green light to leave Barcelona in the summer ⤵️



“Fake news. Who shared that news is not well informed & not professional”. 🔵🔴🇧🇷 #FCB pic.twitter.com/uE07tkAoUU