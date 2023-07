FC Barcelone - Mercato : Xavi fait le forcing pour Joao Felix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les problèmes financiers du FC Barcelone ne semblent pas freiner les ambitions de Xavi. L'entraîneur espagnol serait très déterminé à recruter le joueur de l'Atlético Madrid, Joao Felix. Pourtant, l'attaquant ne viendra pas à prix réduit vraisemblablement.

Le Barça ne lâche pas Félix

Xavi veut toujours recruter Joao Felix, révèle le journaliste Fabrizio Romano. Peu convaincant lors de son prêt à Chelsea et rêvant du FC Barcelone, Joao Felix aimerait également rejoindre le Barça. Les Blaugranas aimeraient relancer le Portugais qui n'arrive pas à confirmer l'étendue de son talent depuis son départ du Benfica. Cependant, Joao Felix est lié à l'Atlético Madrid jusqu'en 2027, et sa valeur est estimée à 50 millions, selon Transfermarkt. Cette opération désirée de part et d'autre pourrait s'avérer compliquée dans la pratique...

🚨 BREAKING : Le Barça veut toujours Joao Felix. @FabrizioRomano 🇵🇹 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 27, 2023

