FC Barcelone - Mercato : Xavi prend un stop de son chouchou, visite médicale imminente pour une recrue !

Dans une interview au Diario Vasco, Zubimendi, qui avait déjà préféré prolonger jusqu'en 2027 en octobre dernier plutôt que d'être transféré au Barça ou à Arsenal, a déclaré : « Je préfère porter le 4 d’Illarramendi que le 5 de Busquets. C’est le numéro que j’ai toujours aimé, en plus, je l’ai toujours porté depuis que je suis petit, donc je vais prendre le 4. Au-delà de ce geste (ndlr : Illarramendi, qui disputait son dernier match avec la Real Sociedad, lui a donné son numéro de maillot), il n’y avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, j’ai toujours dit que mon idée était de rester ».

Par ailleurs, Fabrizio Romano assure que tout va comme sur des roulettes pour Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais a signé tous les documents pour une arrivée prochaine au Barça en provenance du NK Kustosija. Le joueur de 18 ans passera sa visite médicale dans la semaine. L'annonce de son arrivée est imminente.

La fiche de Martin Zubimendi

Pour résumer

Cela fait déjà plus d'un an que Xavi veut recruter Martin Zubimendi. Mais le milieu défensif de la Real Sociedad, né à Saint-Sébastien et fan depuis toujours des Bleu et Blanc, n'a aucune intention de quitter son club de toujours, qui s'apprête en plus à jouer la Champions League.