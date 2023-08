FC Barcelone, RC Lens – Mercato : un Français du Barça pour épauler CR7 et Fofana à Al-Nassr ?

L'info est signée The Athletic et elle concerne le FC Barcelone. Désireux de renforcer sa défense, Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Seko Fofana, mais aussi de Marcelo Brozovic, tenterait de détourner un joueur blaugrana.

Il s'agit de Clément Lenglet. A 28 ans, l'ancien joueur de Séville et Nancy sort d'un prêt à Tottenham. Il n'entre plus dans lesplans de Xavi au Barça. Un contrat de trois ans lui aurait été proposé. A suivre...

