Une recrue arrive la semaine prochaine au Barça, coup dur pour Camavinga au Real Madrid

La presse catalane

Mundo Deportivo : "Quatre pour un"

On commence cette revue de presse par Mundo Deportivo, qui se demande qui va remplacer Raphinha, suspendu, au FC Barcelone lors de la réception ce dimanche (19h30) de Cadiz. Cela se joue entre Ansu Fati, Ferran Torres, Abde et Lamine Yamal.

Sport : "Offre finale pour Cancelo"

Du côté de Sport, c'est João Cancelo qui fait ce samedi. Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi, le Barça aurait formulé une offre de prêt à Manchester City pour le latéral droit portugais avec une option d'achat de 30 millions d'euros qui sera obligatoire en fonction des objectifs.

La presse madrilène

AS : "Menace Arribas"

De son côté, AS croit savoir que João Cancelo sera officiellement un joueur du FC Barcelone la semaine prochaine et annonce c'est Andriy Lunin et Antonio Rüdiger qui devraient remplacer respectivement Thibaud Courtois et Éder Militão, victimes tous deux d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, lors du match entre Almeria et le Real Madrid, qui a lieu ce samedi (19h30).

Marca : "Avec Lunin et contre Arribas"

Enfin, comme l'indique Marca, Eduardo Camavinga a été victime d'une surcharge musculaire et est incertain pour le match contre Almeria.

