Après Pedro Chirivella, au tour du gardien du FC Nantes de rejoindre le Panathinaïkos.

Alban Lafont au Panathinaikos, c’est fait. Après Pedro Chirivella, l’ancien toulousain s’est engagé avec le Panathinaikos ce jeudi soir, prêté par le FC Nantes.

Le club grec annonce l’arrivée de Lafont par le biais d’un message vidéo où Chirivella l’accueille à Athènes. Sympa. Lafont n’entrait plus dans les plans du FCN depuis l’arrivée d’Anthony Lopes en provenance de l’OL en janvier dernier. « Gardien décisif, capitaine et artisan majeur de notre victoire en Coupe de France 2022, Alban s’envole vers la Grèce pour un prêt d’une saison. Un grand merci pour tout ce que tu as apporté aux Jaune et Vert », ont commenté les Canaris en guise d’adieux. Sympa aussi !