FC Nantes Mercato : le bel hommage des Canaris à Moses Simon

Moses Simon s’est officiellement engagé avec le Paris FC ce mercredi, bien que son transfert a été acté il y a plusieurs jours. Les Canaris lui ont rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux.

Conclu depuis plusieurs jours, le transfert de Moses Simon du FC Nantes au Paris FC pour 7 M€ a été officialisé ce mercredi. Ce n’est certainement pas un hasard, la direction canarie n’ayant pas souhaité inclure la transaction du Nigérian, pas plus que celle de Douglas Augusto, dans son budget présenté à la DNCG hier soir. Malgré cela, elle a obtenu le feu vert du gendarme financier pour recruter, sans aucune restriction. Ce qui fait que ces 7 M€ plus les 6,5 M€ récoltés pour la vente du Brésilien vont pouvoir servir au recrutement.

« Son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du FCN »

Mais en attendant, le FCN a rendu un bel hommage à Simon. Sur le compte X officiel, on peut lire : « Le Football Club de Nantes souhaite tout le meilleur à Moses pour la suite de sa carrière et le remercie chaleureusement pour sa fidélité envers le club. Six saisons au FCN, 1 Coupe de France, plus de 200 matchs sous nous couleurs… Au service de ses coéquipiers par ses passes et son art du dribble, il aura tout donné pour nos couleurs. Merci Moses ! ». Et sur le site officiel, on trouve ça : « Une page se tourne. Il a marqué le club de son empreinte. Grâce à ses dribbles, sa percussion et sa vitesse, le Nigérian a fait lever les foules et enthousiasmé La Beaujoire comme peu de joueurs l’ont fait avant lui. Son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du FCN ».

Un sacré hommage vu le nombre de joueurs très talentueux ayant porté le maillot jaune. Mais un hommage mérité car Moses Simon a souvent porté toute la responsabilité de l’attaque des Canaris sur ses épaules !