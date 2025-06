FC Nantes Mercato : le message d’adieu plein d’émotion de Pedro Chirivella

Après son départ vers le Panathinaïkos, Pedro Chirivella a fait ses adieux au FC Nantes et à ses supporters.

C’est désormais officiel, Pedro Chirivella quitte officiellement le FC Nantes pour rejoindre le Panathinaïkos, comme annoncé ce samedi. Arrivé en 2020 en provenance de Liverpool, l’Espagnol de 28 ans, qui n’avait plus qu’un an de contrat, s’est engagé pour deux saisons avec le vice-champion de Grèce. Le transfert avoisinerait les 2 millions d’euros. En guise d’adieux, l’ancien capitaine nantais a tenu à adresser un message fort aux supporters dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

« Vous avez fait de Nantes chez moi ! »

« Dès mon arrivée en 2020, je suis tombé amoureux de ce club, de cette ville et de ses habitants. La saison 2021-2022 restera toujours gravée dans ma mémoire. Gagner la Coupe de France après 22 ans (d’attente), c’est un rêve qui s’est réalisé. Merci à Antoine Kombouaré et son staff d’avoir rendu cela possible. En 2022-2023, le club retrouve l’Europe et nous revivons des soirées magique à la Beaujoire, avec des victoires contre l’Olympiakos, Qarabag et un match nul historique à Turin contre la Juventus. Mais cette saison fut sans doute la plus difficile pour moi avec une blessure, même si j’ai pu revenir pour les deux derniers matches pour aider l’équipe à se sauver. En 2023-2024, Pierre Aristouy m’a nommé capitaine. Porter le brassard de ce club a été un honneur et une très grande fierté pour moi. […] Aujourd’hui, je pars avec la satisfaction d’avoir contribué au maintien, même si vous méritez beaucoup mieux ! Aux supporters, simplement merci. Vous êtes une composante essentielle du club. Vous avez fait de Nantes chez moi ! Un endroit où j’aurais toujours envie de revenir et de célébrer les victoires nantaises. Merci avec tout mon cœur ! », a déclaré le joueur de 28 ans, comme rapporté par Ouest-France.

Une nouvelle page qui se tourne pour le FCN, qui va vivre un été mouvementé avec de nombreux départs.