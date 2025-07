Le départ de Jean-Charles Castelletto du FC Nantes vire au grand n’importe quoi. Un autre club qatari vient de s’immiscer dans les négociations !

🟨 Négociation en cours

Sans être méchant, quel supporter du FC Nantes aurait pu s’imaginer un tel feuilleton concernant le transfert de Jean-Charles Castelletto ? Et notamment que plusieurs clubs se battraient à grands coups de dizaines de milliers d’euros pour s’attacher ses services ? Petit rappel des épisodes précédents : sous contrat jusqu’en 2028 mais poussé vers la sortie, le défenseur central devait s’engager avec le club qatari d’Al-Wakrah, qui était prêt à verser 3,5 M€ au FC Nantes. Et puis, la formation émiratie d’Al-Jazira Club a formulé une meilleure offre, tant au niveau du salaire que de l’indemnité, qui a convaincu le Franco-Camerounais de lui dire oui.

Al-Duhail le veut… mais pas forcément pour être titulaire !

On en était là ce mercredi matin. Castelletto devait passer sa visite médicale aujourd’hui, préalable à l’officialisation de son transfert, qui aurait rapporté 4 M€ au FC Nantes. Mais Foot Mercato vient d’annoncer que le Qatar avait contre-attaqué dans ce dossier via un autre club, Al-Duhail, qui proposerait un meilleur salaire encore qu’Al-Jazira ! Et ce alors que, selon le média, il ne serait pas considéré comme un titulaire dans une formation où évolue l’ancien Rennais Benjamin Bourigeaud !

Une offre qui ressemble plus à une réaction épidermique d’une Fédération vexée de s’être fait souffler un joueur par une rivale qu’autre chose. Mais qu’importe pour le FC Nantes, qui devrait récupérer entre 3,5 et 4 M€ dans l’histoire, ce qui est plus que la valeur supposée de Jean-Charles Castelletto !

« Le coup d’œil de But FC »

« Ca vire au grand n’importe quoi entre les championnats dopés aux pétro-dollars. La seule certitude, c’est que Castelletto va mettre le cap sur la péninsule arabique, qu’il va très bien y gagner sa vie et que le FC Nantes récupèrera une belle indemnité. »