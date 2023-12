FC Nantes : quel nouveau rôle pour Pierre Aristouy chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si Pierre Aristouy a été écarté de son rôle au FC Nantes, le technicien devrait bel et bien rester au club comme l’a fait savoir le directeur général Franck Kita ce jeudi.

« Il n’est plus responsable de l’équipe première, mais il fait toujours partie du FCN. Je l’ai mis à l’aise quant à son avenir. Lorsqu’il me fera part de ses envies, il me les communiquera. Mais il lui reste un an et demi de contrat », a expliqué le fils du président.

Le train de la formation est parti sans lui

Il est assez peu probable qu’Aristouy occupe un rôle d’adjoint dans le staff de Jocelyn Gourvennec et l’intéressé aura-t-il vraiment envie de reprendre son rôle d’entraîneur au centre de formation des Canaris ? Là est la question… Du côté de la direction nantaise, la volonté de ne pas se séparer de Pierre Aristouy ressemble davantage à une économie de bout de chandelle et difficile d’imaginer autre chose pour lui qu’un placard doré.

Il parait aujourd’hui délicat qu’un coach qui n’a que très peu utilisé les jeunes lors de son court passage sur le banc (et qui a fait l’objet de critiques pour ça) ne se retrouve comme si de rien n’était à la Jonelière à les diriger. Surtout que sa place chez les U19 n’est plus disponible, occupée par Stéphane Moreau, arrivé des U17 du PSG cet été.

Le placard doré ou un rôle fantôme au club ?

Il semble également compliqué, compte-tenu de son profil, d’imaginer Pierre Aristouy dans la cellule de recrutement data de Baptiste Drouet. Dans l’encadrement plus vaste ? Le rôle de coordinateur sportif est occupé par Philippe Mao et l’imaginer en directeur sportif serait une hérésie après avoir été autant fragilisé par son passage sur le banc. A part l’envoyer très loin superviser les adversaires et faire des rapports, on voit difficilement un rôle qui puisse lui convenir aujourd’hui. Du côté du FC Nantes, on mise sans doute sur une démission pour s’éviter de payer d’indemnités.

