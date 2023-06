FC Nantes – Mercato : le cas Lafont génère un deuxième souci chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors qu'Alban Lafont dispose d'un bon de sortie et devrait quitter le FC Nantes cet été même s'il lui reste encore un an de contrat sur les bords de l'Erdre (2024), la question du gardien de but sera centrale au début du Mercato d'été chez les Canaris.