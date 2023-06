Le Real Madrid vise un surprenant 2ème renfort après Bellingham, Xavi met la pression au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « Tradition ou rénovation »

Le quotidien madrilène accorde sa Une à la finale de la Ligue des Champions qui opposera un habitué (l'Inter Milan et ses 3 C1) à un novice (Manchester City qui rêve de sa première). Cela parle également du Mercato du Real Madrid avec David Soria (Getafe) qui pourrait débarquer en deuxième gardien pour remplacer Lunin et le sommet attendu entre Laporta et Xavi pour une prolongation du coach du FC Barcelone qui réclamerait 12 M€ net pour rempiler.

Marca : « On a l'équipe du présent et du futur »

Plutôt que d'évoquer la finale de la C1 et la possible saison parfaite de Manchester City (ou encore l'élimination d'Alcaraz à Roland-Garros), Marca met en avant l'équipe d'Espagne avec une interview de Jordi Alba, le capitaine de la Roja, confiant pour l'avenir de sa sélection.