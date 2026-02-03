FC Barcelone : Lamine Yamal clame son amour du Barça, il veut y jouer à vie !

La fidélité n’est pas un mot creux pour Lamine Yamal. Honoré lors du prestigieux gala Mundo Deportivo pour ses exploits précoces et sa saison hors-norme, le prodige de 18 ans a électrisé la Catalogne en affichant haut et fort sa volonté de consacrer toute sa carrière au FC Barcelone.

Ce lundi soir, dans le cadre du gala Mundo Deportivo, Lamine Yamal s’est vu remettre un trophée honorant son extraordinaire année 2025. Devant les projecteurs, le deuxième du dernier Ballon d’Or a choisi l’émotion en s’affirmant plus que jamais « à la maison » et déterminé à savourer chaque jour « dans le meilleur club et la meilleure ville du monde ». À une époque où rareté rime souvent avec mobilité, Yamal s’empare du contre-pied, répétant sa volonté déjà exprimée en 2024 : il ne rêve que de Barcelone, là où tout a commencé dans les rangs de la Masia, jusqu’au sommet de l’Europe. Cette fidélité, toujours réaffirmée dans son entourage, montre que le jeune Espagnol puise ses valeurs dans ses racines, autant que dans la culture barcelonaise transmise par ses proches.

À 18 ans seulement, le parcours du jeune ailier droit force le respect. Cette saison, Yamal affiche déjà 13 buts et 13 passes décisives en 28 rencontres, s’affirmant comme l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe. En Coupe du Roi, il démontre une régularité rare : deux matches, deux titularisations, déjà un but et une passe à son actif, témoignage de son intégration totale dans le projet de jeu catalan.

Lamine Yamal est également entré dans le cercle très fermé des joueurs les plus jeunes à occuper une place sur le podium du Ballon d’Or, preuve s’il en fallait que son talent ne connaît pas de frontières d’âge ou de contexte. Sa progression météorique, chiffrée aussi par la flambée de sa valeur marchande – estimée à 200 millions d’euros en décembre 2025 – illustre la confiance totale du club placé en son joyau.

Sa récente prolongation jusqu’en juin 2031, associée au retour du mythique numéro 10 sur ses épaules et une clause libératoire d’un milliard d’euros, matérialise la volonté du Barça de l’inscrire sur la durée comme le centre de gravité de son futur. Cette stabilité, rarement observée à un si jeune âge, contraste singulièrement avec les tumultes vécus par d’autres grandes maisons comme lors de l’affaire entre Mbappé et le PSG avec indemnisation du club.

Formé à la Masia après ses débuts à La Torreta, Yamal compte déjà 23 sélections internationales, 6 buts sous le maillot de l’équipe d’Espagne. Son attachement au FC Barcelone façonne un profil rare : celui d’un joueur générationnel guidé moins par la tentation de l’ailleurs que par les racines et l’esprit de légende locale. À l’heure d’aborder un match capital face à Albacete en quart de Coupe du Roi, Lamine Yamal garde la tête froide. Lui-même l’a reconnu, cette rencontre représente un nouveau défi que le Barça ne peut se permettre de négliger.