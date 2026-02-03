LOSC Mercato : la tension monte encore d’un cran entre Genesio et Letang !

Le mercato hivernal du LOSC laisse un goût amer alors que la blessure d’Hamza Igamane a tout bouleversé. Retour sur une course contre la montre perdue et ses conséquences pour les Dogues…

le LOSC piégé par l’urgence après la blessure d’Igamane

En décembre, le LOSC misait sur la stabilité, louant un effectif soudé et performant en première partie de saison. Mais tout s’effondre début janvier : Hamza Igamane, nouvel avant-centre prometteur arrivé de Glasgow, tombe lourdement. Ligue des croisés, fin de saison. Son absence précipite le club dans l’urgence. Aussitôt son diagnostic tombé, la cellule de recrutement s’active. Mais c’est la succession d’occasions manquées qui va marquer ce mercato lillois :

Le dossier Jhon Duran d’abord, priorité du club, mais le buteur colombien préfère finalement le Zenit, la piste s’évanouit brutalement.

d’abord, priorité du club, mais le buteur colombien préfère finalement le Zenit, la piste s’évanouit brutalement. Puis, Lille fonce sur Juan de Göztepe, 23 ans, repéré pour son efficacité en Turquie. Nouvelle fin de non-recevoir, le joueur ne donne pas suite.

Convaincu par le talent de Filip Thorvaldsen (19 ans), le LOSC met plus de 6 millions d’euros sur la table. Refus ferme du club norvégien Vålerenga.

(19 ans), le LOSC met plus de 6 millions d’euros sur la table. Refus ferme du club norvégien Vålerenga. Ultime tentative en mode panique : Mike Trésor de Burnley. Tout semble ficelé, mais la visite médicale est un couperet. Accord avorté à la dernière minute, Lille reste bredouille.

Dans cette valse inachevée, aucun attaquant n’aura rejoint le club pour occuper le poste de buteur en manque de profondeur. À quelques heures du gong, aucune porte n’a pu s’ouvrir. Cette cascade de tentatives inabouties a provoqué une réelle frustration au sein de la maison lilloise. Bruno Genesio se retrouve désarmé. Les renforts enregistrés cet hiver, Gaëtan Perrin et Noah Edjouma, n’ont ni la stature, ni l’expérience pour endosser le rôle de buteur titulaire. Selon Petit Lillois, cette fin de Mercato ne va pas calmer les crispations au LOSC… « Alors qu’il en avait fait sa priorité, Bruno Genesio ne disposera pas de buteur supplémentaire et devra composer avec Olivier Giroud, Matias Fernandez-Pardo et Soriba Diaoune à ce poste. Cette situation ne lui convient pas d’après nos informations, au point que des tensions sont apparues en interne ce lundi après-midi », croit savoir le média consacré aux Dogues. Qui ajoute au sujet du coach du LOSC : « Sa prochaine prise de parole sera ainsi à scruter. Quelques jours se seront néanmoins écoulés, ce qui permettra probablement d’apaiser l’agacement ambiant et de laisser place à une deuxième partie de saison avec deux renforts supplémentaires… mais aucun à la pointe de l’attaque. »