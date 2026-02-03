Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : 6,5 M€ pour Edjouma (TFC)

En toute fin de mercato hier, le LOSC a officialisé le recrutement du Toulousain Noah Edjouma. L’ailier droit s’est engagé jusqu’en 2030 moyennant une indemnité de 6,5 M€, à peu près trois fois plus que sa valeur (2,5 M€ sur Transfermarkt).

TFC : Russell-Rowe a débarqué

Toulouse a annoncé d’une façon très rigolote le recrutement de l’attaquant canadien Jacen Russell-Rowe (23 ans). Dans une vidéo mélangeant réel et cartoon, le joueur est sorti d’une boîte expédiée par l’ancien Violet Steven Moreira, qui jouait dans le même club que Russell-Rowe, le Columbus Crew.

FC Metz : un nouvel attaquant géorgien a signé, Michal prêté, Sarr de retour

Après George Mikautadze, le FC Metz s’est attaché les services d’un nouvel attaquant géorgien. Il s’agit de Giorgi Kvilitaia (32 ans), sans contrat après une expérience à l’Aris Limassol. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Par ailleurs, Bouna Sarr, formé chez les Grenats avant de partir à l’OM et au Bayern Munich, fait son retour en Lorraine. Le latéral droit de 34 ans était sans club depuis la fin de son aventure en Bavière. Enfin, l’ailier gauche Lucas Michal a été prêté par Monaco jusqu’à la fin de la saison. Dans le sens des départs, l’attaquant Ibou Sané a été prêté à Amiens, en Ligue 2.

AS Monaco : Adingra prêté par Sunderland, Ilenikhena en Arabie saoudite

L’ASM a enregistré hier soir le prêt de l’ailier ivoirien Simon Adingra (24 ans) en provenance de Sunderland. Arrivé l’été dernier chez les Black Cats, il était en attente des papiers nécessaires et n’avait donc pas joué. Son prêt à l’ASM comporte une option d’achat. Dans le sens des départs, George Ilenikhena va s’engager avec Al-Ittihad (Arabie saoudite) moyennant 30 M€ plus 3 M€ de bonus.

RC Strasbourg : Chelsea a bien rappelé Mamadou Sarr, Anselmino le remplace

Comme annoncé, Chelsea a cassé le prêt du défenseur sénégalais Mamadou Sarr. Un coup dur pour le Racing car l’arrière central était une pièce maîtresse de son équipe. Pour compenser cette perte, les Blues ont mis un terme au prêt de l’Argentin Aaron Anselmino à Dortmund pour l’envoyer en Alsace. Ils ont aussi envoyé l’attaquant David Datro Fofana (23 ans) en prêt jusqu’à la fin de la saison.