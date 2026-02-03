À LA UNE DU 3 FéV 2026
[12:30]ASSE Mercato : Cafaro a refusé de rejoindre un concurrent direct des Verts
[12:00]ASSE : Montanier en mission commando, il va s’inspirer de Michaël Jordan !
[11:30]Revue de presse : la folle fin de mercato du LOSC, de l’AS Monaco et du RC Strasbourg
[11:00]RC Lens Mercato : Riolo a des doutes sur Saint-Maximin, il n’est pas le seul !
[10:40]LOSC Mercato : la tension monte encore d’un cran entre Genesio et Letang !
[10:20]OM : les supporters ont prévenu la direction et les joueurs avant le Stade Rennais !
[10:00]FC Barcelone : Lamine Yamal clame son amour du Barça, il veut y jouer à vie !
[09:40]Stade Rennais Mercato : Dugarry choqué par le transfert de Jacquet à Liverpool, il lui prédit une Yoro (ex LOSC) !
[09:20]PSG, ASSE Mercato : ça bouge encore pour l’ex prodige Adil Aouchiche !
[09:00]FC Nantes Mercato : les Kita ont raté Blas (Stade Rennais) et Simon (Paris FC)
RC Lens Mercato : Riolo a des doutes sur Saint-Maximin, il n’est pas le seul !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 11:00
💬 Commenter
Le RC Lens s’est attaché les services d’Allan Saint-Maximin ce lundi en toute fin de Mercato. Un pari risqué selon Daniel Riolo…

Nouveau coup de force de Jean-Louis Leca hier, et nouvelle masterclass du service communication du RC Lens ! Le club artésien a attendu que le mercato hivernal soit terminé pour officialiser l’arrivée d’Allan Saint-Maximin. L’ailier de 29 ans, libre après la résiliation de son contrat avec l’América de Mexico, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Formé à l’AS Saint-Etienne et passé par une demi-douzaine de clubs, le droitier va tenter de relancer une carrière qui bat de l’aile depuis son départ de Newcastle en 2023. Pour présenter celui qui est connu pour sa vitesse, le RC Lens a ressorti un vieil épisode de Bip Bip et le Coyotte. Celui-ci se déroulait dans une mine et, bien évidemment, le Coyotte a fini par se faire exploser en allumant une étincelle au milieu de cartons de dynamites ! A la fin du clip, accompagné de la célèbre musique du dessin animé des Looney Tunes, Saint-Maximin s’est retourné et a lâché « Bip Bip » dans un grand sourire.

Riolo s’inquiète de l’impact de Saint-Maximin dans le vestiaire du RC Lens

Cette arrivée a fait réagir Daniel Riolo. « Partout où il est passé, ce sont des fulgurances. Dans un environnement serein, tu mets un mec plutôt exubérant, si cela fonctionne, tant mieux. Une bonne idée ? Je ne sais pas, mais il ne coûte rien, alors pourquoi pas », a commenté le journaliste de RMC. Un avis difficile à contredire vu les frasques du joueur formé à l’ASSE, et ses stats…

Newcastle124 matchs13 buts21 passes décisives
OGC Nice741115
SC Bastia3632
Fenerbahçe3145
Al-Ahli31410
Saint-Étienne B227
Hannover 96181
Saint-Étienne172
América1532
Monaco2

