PSG, ASSE Mercato : ça bouge encore pour l’ex prodige Adil Aouchiche !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 09:20
Formé au PSG, l’ancien flop de l’ASSE, Adil Aouchiche, a quitté l’Ecosse pour l’Allemagne lundi soir dans les dernières heures du Mercato.

La fin de Mercato a été agitée à l’ASSE. Hier, dernier jour du Mercato, le club forézien a validé le départ en prêt de Pierre Ekwah à Watford et trois arrivées : après le prêt avec option d’achat d’Aboubaka Soumahoro (Hambourg), l’AS Saint-Etienne s’est attaché les services d’un autre défenseur central en la personne de Julien Le Cardinal qui quitte le Stade Brestois pour rejoindre le Forez. Et Marten-Chris Paalberg, un jeune attaquant estonien de 17 ans qui évoluait dans son pays, au Pärnu Vaprus, a lui aussi débarqué chez les Verts où il va dans un premier temps joué en réserve.

Du côté des anciens de l’ASSE aussi la dernnière journée du Mercato a été chargée. Annoncée en milieu de journée, l’arrivée d’Arnaud Nordin au Stade Rennais a été officialisée en soirée. Allan Saint-Maximin, lui, a rejoint le RC Lens. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Le Clermont Foot 63 accueille Saïdou Sow, le défenseur central du RC Strasbourg, prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Et Yvan Neyou, en manque de temps de jeu à Getafe, a quant à lui quitté la Liga espagnole pour s’engager à Al Okhdood (Arabie Saoudite). Quant à Adil Aouchiche, il a quitté Aberdeen pour Schalke 04 où il s’est engagé jusqu’en juin 2027.

Direction Schalke pour Aouchiche

Formé au PSG, l’ancien protégé de Claude Puel, auteur de 2 buts en 77 matchs lors de son très décevant passage à l’ASSE, enchaîne les clubs depuis son départ du Forez en 2022. Sans briller : 1 but en 13 matchs avec Lorient, 1 but en, 12 matchs avec Portsmouth, 2 buts en 38 matchs avec Sunderland et 3 buts en 30 matchs avec Aberdeen. Des stats qui n’ont pas refroidi Schalke, actuel leader de la D2 allemande. Aouchiche n’était que prêté à Aberdeen par Sunderland, qui a accepté de le laisser partir libre en Allemagne.

