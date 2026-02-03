Stade Rennais Mercato : Dugarry choqué par le transfert de Jacquet à Liverpool, il lui prédit une Yoro (ex LOSC) !

Le Stade Rennais et Liverpool ont levé le voile sur l’un des plus gros transferts du mercato d’hiver. Jérémy Jacquet s’est engagé hier chez les Reds pour un montant vertigineux de 72 M€. À seulement 20 ans, le jeune défenseur français rejoint ainsi la prestigieuse Premier League, mais il terminera la saison avec le club breton. Un transfert dont s’est indigné Christophe Dugarry.

Juste après l’officialisation de son transfert, hier soir, Jérémy Jacquet n’a pas caché son émotion. « Je suis honoré de signer à Liverpool, l’une des plus grandes institutions de football au monde. » Son choix, mûrement réfléchi, incarne à la fois la gratitude pour son développement à Rennes et l’excitation de découvrir l’élite anglaise la saison prochaine. Dernier défi avant le grand saut vers Liverpool : Jacquet souhaite conclure en beauté son passage au Stade Rennais. « Il était très important pour moi de bien conclure mon aventure en Rouge et Noir, dans mon club formateur, mon club de cœur », a expliqué le défenseur.

Le Stade Rennais a trouvé un pigeon selon Dugarry

Pour griller Chelsea et convaincre le Stade Rennais de lâcher son espoir de 20 ans, les Reds vont débourser 72 millions. Un montant qui a fait bondir Christophe Dugarry sur RMC. « Ce n’est pas faire offense au joueur, sincèrement lui n’y est pour rien et on lui souhaite le meilleur parce que c’est un bon joueur. Quand tu as des pigeons… Bravo à Rennes. Rennes a réussi à trouver un pigeon comme Liverpool pour 72 millions d’euros. » Et quand on lui rappelle le montant payé par Manchester United pour Leny Yoro en 2024, environ 62 millions d’euros, l’ancien attaquant tricolore se lâche… « Très bien mais regardez le résultat… Qu’ils continuent, tous ces clubs anglais, à envoyer des dizaines de millions d’euros. Là on n’est plus sur un foot à deux vitesses, c’est un foot qui perd la tête. Arrêtons d’essayer de faire croire que cela a une justification. Cela n’a aucune justification. C’est un foot qui perd la tête. Arrêtons d’essayer de faire croire que cela a une justification. »Selon Christophe Dugarry, ce montant fera qu’il y aura une terrible pression sur le jeune défenseur français de 20 ans. « Le pauvre gamin, qui est certainement un très bon joueur, il va arriver avec une chape de plomb. Ses performances seront regardées différemment alors qu’il ne le mérite pas. Nous qui connaissons le football, n’essayons pas de justifier ce montant en disant que c’est parce que Liverpool a de l’argent ou ceci et cela. Ça n’a aucune valeur. C’est ridicule! »