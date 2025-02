ASSE : les énormes confidences de Cabella sur son départ en 2019

Parti de l’ASSE il y a quelques années, Rémy Cabella a révélé les détails croustillants de son départ vers Krasnodar en 2019, qui n’a pas fait plaisir à certaines personnes au sein du club.

Joueur de l’ASSE entre 2017 et 2019, Rémy Cabella a disputé 64 matchs sous le maillot vert, pour 17 buts et 12 passes décisives. Du côté du Forez, l’actuel joueur du LOSC a laissé de bons souvenirs à Saint-Étienne, et s’est confié très longuement sur son passage à Sainté, dans une interview pour Zack Nani sur YouTube. Son arrivée, ses années stéphanoises… le milieu offensif n’a rien éludé, et a également expliqué son départ pour la Russie et Krasnodar. Un transfert qui a rapporté, à l’époque, 13,5 M€ (bonus inclus) à l’ASSE.

« Mon départ de Sainté, c’était spécial. En seconde partie de saison à Sainté, notre jeu était plus direct et il fallait trouver Wahbi qui était une machine devant donc je me trouvais un peu moins utile que l’année précédente. Je prenais un peu moins de plaisir, moi je voulais aider l’équipe, je voulais être dans le cœur du jeu donc voilà ce que j’ai ressenti en deuxième partie de saison même si j’étais hyper fier et heureux de finir quatrième. Je fais ma préparation avec Sainté et mon agent m’appelle et me dit qu’il y a Krasnodar qui me voulait mais je lui dis direct que je ne veux pas partir de Sainté. Ce n’est pas possible, on a fini quatrième, on va jouer la Ligue Europa, il y a rien qui peut me faire partir même si j’avais en tête mon placement et mon utilité sur le terrain, je dis à mon agent que je ne veux même pas en entendre parler. Puis on fait le premier match amical et la sensation revient et je me dis : « Put***, je ne vais pas pouvoir jouer mon jeu, je ne vais pas prendre de plaisir. » Je joue aussi beaucoup au plaisir moi et je me dis que si je ne prends pas de plaisir, ça ne sent pas bon. Après ce premier match, je sors un peu énervé, le second match exactement pareil », a commencé par expliquer Cabella.

« Ça a fait chier Romeyer et Ghislain »

« Ça me fait chier parce que Sainté je l’ai dans le cœur moi et là mon agent me rappelle et me dit que Krasnodar est chaud bouillant. Il me dit qu’il va m’envoyer les photos du stade et de l’équipe et quand je reçois tout, mon cerveau il fait « waouh » (sic). Mon agent me dit qu’ils me veulent maintenant parce qu’ils font les barrages de Ligue des Champions et ils comptent directement sur moi. Je demande à mes amis et ma famille ce qu’ils en pensent et une seule personne me dit d’aller en Russie. Je me suis ensuite posé tout seul et je me suis dit que cette décision j’allais la prendre moi-même. C’est le foot qui va me dire et pendant les matchs amicaux et les entrainements avec Sainté, je n’avais pas le feeling mais j’étais heureux d’être à Sainté et je ne l’enlèverais jamais ça, mais pour moi je n’allais servir à rien parce que le jeu avait changé. Je prends alors ma décision, j’appelle mon père et je lui dit : « Papa, écoute, je vais partir à Krasnodar déjà parce qu’il y a la Ligue des Champions, un très bon contrat qui allait au-dessus de tout ce que j’avais eu avant. » C’est la vérité, le contrat, il était incroyable parce qu’ils me voulaient vraiment. J’ai dit à mon père que je ne pouvais pas refuser ça. Il y a tout qui allait en fait. C’est un club très populaire en Russie, ça joue bien, et le contrat était en or vraiment : 2,4 millions à l’année sur trois ans avec des primes donc tu pouvais être à 3 millions nets par an. Ça m’a fait cogiter parce qu’avec Sainté, j’avais un contrat où par rapport à l’âge le salaire pouvait baisser. Ce n’était pas mon premier facteur, moi mon facteur premier c’était le jeu », a-t-il confié.

« Après je vais voir Ghislain dans le vestiaire, le lendemain, et je lui dis que j’avais un contrat que je ne pouvais pas refuser et qu’il fallait qu’il me laisse partir. Il m’a dit : « Jamais de la vie tu partiras, je ne veux pas que tu partes Rémy. Si je te laisse partir, Yann (M’Vila) ou Wahbi (Khazri) vont aussi se dire que la porte est ouverte. » Je lui ai dit d’en parler aux présidents, Romeyer n’était pas d’accord mais vu qu’ils étaient deux… Je fais quand même le stage aux Etats-Unis avec Sainté mais franchement la tête elle est ailleurs, quand tu prends ta décision, c’est fini tu n’as plus la force te de donner à 100% donc ça ne sert à rien. Ça m’a fait très mal au cœur parce que je pensais vraiment ne jamais partir de Sainté mais ce que je ressens sur le terrain, c’est tout ce qui est dans ma tête et qui me fait prendre des décisions, c’est pas le reste à la base. Je reviens de stage, je rentre en Corse et je dis à mon père que les Russes me veulent de suite car il y a un match de qualifications à la Ligue des Champions face à Porto. Je lui dis que si on veut vraiment montrer que je veux partir, il ne faut pas que je remonte à Saint-Étienne. Ils ont fini par accepter mais ça a fait chier (sic) Romeyer et Ghislain, car ils ne voulaient pas que je parte, personne ne voulait au club mais il y avait une offre de 12 ou 13 millions d’euros donc Sainté était obligé d’accepter cette offre parce que c’est une bonne offre et ça s’est fait comme ça », a donc révélé l’ancien Marseillais, dans des propos rapportés par nos confrères d’EVECT.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.