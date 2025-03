FC Nantes – RC Strasbourg : Kombouaré enrage et explique ses choix

La réaction d’Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, après la défaite du FC Nantes face au RC Strasbourg.

Ce dimanche, le FC Nantes a enchaîné une 4ème défaite en 5 matchs, cette fois face au RC Strasbourg à la Beaujoire (0-1, tops et flops). Après la rencontre, Antoine Kombouaré a livré sa réaction en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel du FCN.

Le match

Sur la deuxième mi-temps, ils sont plus forts. Sur la première, il y avait la place, mais nous avons mal exploité nos situations. En jouant plus bas en deuxième mi-temps, on n’était plus disponible. Si on défend de cette manière, il faut être capable de ne pas prendre de but. La stat qui fait mal, c’est un tir cadré et c’est un but. On n’a pas le sentiment d’être en danger, on doit être capables de ne pas prendre de but. On a l’occasion de Guirassy, on ne marque pas. Je n’ai pas aimé la 2e mi-temps. On recule trop et il faut être disponible quand on récupère le ballon. Il y a eu trop de déchet. C’est la déception. On prend ce but au plus mauvais moment. On est 8 dans la surface contre 5 Strasbourgeois. C’est très décevant, rester calme et bien préparer le match face à Lille. On n’est pas capables d’enchaîner deux victoires à domicile. On ne peut s’en prendre qu’à nous, même si Strasbourg est une belle équipe. Il y avait la place aujourd’hui pour prendre un point. On va galérer encore un peu. Il faut croire qu’on aime à se faire peur.

L’entrée de Moses Simon et ses choix

Je voulais surtout fatiguer l’adversaire et faire entrer Simon pour faire la différence. Il y a une concurrence. Ce sont des choix que je fais (Simon, Chirivella sur le banc au coup d’envoi, ndlr). Quand il entre, il fait des différences. Je fais des choix.

Les supporters

Que les supporters soient déçus, ils sont surtout déçus de notre manière de jouer. Je le comprends. A nous de travailler pour corriger le tir. On est déçus. On doit être capable de faire un clean sheet ce soir !