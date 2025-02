OM, PSG, FC Nantes, RC Lens : l’équipe type de la 20e journée de L1

La victoire écrasante du PSG à Brest (5-2), de l’OM dans l’Olympico (3-2) et de Lens à Montpellier (2-0) valent à leurs représentants de figurer dans l’équipe de la journée.

A tout seigneur, tout honneur, Ousmane Dembélé, auteur d’un deuxième triplé en trois jours sur la pelouse de Francis-le-Blé, figure logiquement dans le onze type de la journée. L’ailier du PSG est accompagné de son capitaine, Marquinhos, qui a bien tenu la barque en Bretagne (5-2), même si les locaux, futurs adversaires lors des play-offs de Champions League, ont tenté tout ce qu’ils ont pu pour se payer le scalp du leader de la Ligue 1.

Vendredi, Adrien Thomasson avait réalisé une grosse performance sur la pelouse de la Mosson (2-0), permettant au RC Lens de repartir de l’avant. Le milieu de terrain est utilisé en position plus basse par Will Still depuis le début de la saison mais, dans l’Hérault, il était relayeur et celui lui a plutôt bien réussi. Buteur et passeur décisif à Reims (2-1), l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline fait également partie du onze de la journée.

Enfin, parmi les héros de la victoire marseillaise contre Lyon (3-2) dimanche, dans une rencontre aussi palpitante en seconde période qu’elle avait été ennuyeuse en première, c’est Michael Murillo qui sort du lot. Le défenseur panaméen a été aussi bien dans l’axe de la défense que dans le couloir droit puis à gauche après la rentrée de Pol Lirola. Ses dirigeants ont envisagé un temps de le faire partir cet hiver mais ses dernières performances ont convaincu tout le monde que son avenir était à Marseille.

Voici le onze de la 20e journée, selon L’Equipe : Samba (Rennes) – Murillo (OM), McKenzie (TFC), Marquinhos (PSG), Dönnum (TFC) – Abline (FC Nantes), Thomasson (RC Lens), Haraldsson (LOSC), Sahraoui (LOSC) – Dembélé (PSG), Biereth (AS Monaco).

