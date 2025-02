OM : grosse annonce de Benatia pour des recrues, un nouvel eldorado au Mercato ?

Après les venues d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer cet hiver à l’OM, le club olympien pourrait ouvrir la porte à des recrutements similaires dans le futur.

Avec les recrutements d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer cet hiver, l’OM a non seulement fait venir des joueurs de talent, mais également des internationaux algériens. Deux arrivées qui font la fierté des supporters olympiens, notamment de ceux qui sont Algériens ou d’origine algérienne. Mais alors, des recrutements similaires vont-ils être amenés à se répéter à Marseille ?

Des futures tournées aux États-Unis ?

Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a souligné l’importance de la CAN dans les décisions des clubs et évoqué l’attractivité grandissante des talents algériens en Europe. « On ne regarde pas la carte d’identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN, surtout. Aujourd’hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri… Mais il est logique que l’international algérien ajoute ce paramètre à sa réflexion : « Je vais me sentir à la maison, je vais être accueilli ainsi, et si les résultats sont bons, l’adoption va aller très vite », a-t-il déclaré pour L’Équipe.

Le quotidien sportif ajoute d’ailleurs que le club marseillais travaille sur des tournées prestigieuses aux États-Unis, sur la détection et des partenariats avec des académies en Uruguay, en Afrique subsaharienne, mais pas forcément en Algérie.

