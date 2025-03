Talkshow OM : les premières rumeurs Mercato de l’été

Nouvelle rubrique sur But! Football Club. Désormais, chaque semaine l’OM aura le droit à son talkshow.

Pour ce numéro de trêve internationale, Louis Chrestian et notre spécialiste de l’Olympique de Marseille, Bastien Aubert, évoquent les premières rumeurs du mercato estival pour le club phocéen, que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs.

Le chantier est surtout en défense

On commence avec les grosses ventes possibles. Puis, on enchaîne ensuite avec un point sur les prolongations et l’avenir des joueurs prêtés. Un tour de l’effectif est aussi fait avec les autres départs possibles. Enfin, on s’attarde sur les besoins de l’OM pour ce marché d’été et les premières rumeurs qui ont circulé en terme de renforts en vue de la saison prochaine.

Pendant un peu plus de 15 minutes, Bastien Aubert fait ainsi un premier tour d’horizon du mercato estival qui attend les Marseillais. Un mercato qui dépendra forcément de la place finale de l’OM en Ligue 1 et sa potentielle qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

