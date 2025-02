RC Lens Mercato : l’objectif pécuniaire fixé par Oughourlian a été atteint !

Alarmé par l’état des finances du RC Lens, le propriétaire du club, Joseph Oughourlian, avait fixé un objectif de 100 M€ de rentrées d’argent l’été dernier. Il a été atteint cet hiver.

On se souvient que, l’été dernier, alors que le Racing sortait d’une saison 2023-24 historique marquée par ses retrouvailles avec la Champions League, Joseph Oughourlian avait jeté un grand froid en alertant sur l’état des finances. Le propriétaire du club assurait qu’il fallait trouver 100 M€ dans les prochains mois pour ne pas aller au-devant de graves déconvenues. Une restructuration interne a eu lieu avec les départs de Franck Haise et Arnaud Pouille, remplacés par Will Still et Pierre Dreossi. Une grosse vague de transferts était attendue au sein de l’effectif, elle a bien eu lieu.

Rien que cet hiver, sept départs ont eu lieu, dont ceux de Brice Samba (à Rennes), de Kevin Danso (à Tottenham) et d’Abdukodir Khusanov (Manchester City), qui ont permis de faire entrer 79 M€ dans les caisses (14+25+40).

Une balance positive de 104 M€ depuis l’été dernier !

La bonne nouvelle pour les supporters lensois, c’est que la politique des vaches maigres touche déjà à sa fin ! Selon une étude de l’Observatoire du Foot, le RC Lens affiche une balance commerciale positive de 104 M€ depuis l’été dernier. Soit exactement ce qu’avait réclamé Oughourlian. Sur cette période, seul Leeds United, relégué en Deuxième division l’été dernier, fait mieux avec 132 M€. Au total, le Racing est même le club ayant la meilleure balance sur le seul mercato hivernal (+86 M€).

Si Will Still parvient à mener l’équipe en Coupe d’Europe en fin de saison, le RC Lens aura donc réussi l’exploit de renflouer ses caisses tout en préservant une certaine ambition sportive. Ce serait très fort !

