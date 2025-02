OM Mercato : les premiers doutes arrivent sur Bennacer

Débarqué à l’Olympique de Marseille en grande pompe ce mardi, Ismaël Bennacer a tout de la recrue phare du mercato hivernal. Avant cela, il faudra dissiper les doutes sur sa forme physique.

L’OM a ferré quatre recrues au mercato hivernal : Luiz Felipe Ramos, Amar Dedic, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Sans l’ombre d’un doute, la plus clinquante est la dernière. Arrivé hier en prêt de l’AC Milan, le joueur de 27 ans dispose d’un CV qui en fait l’une des nouvelles stars de la Ligue 1. Si on attend de pied ferme sa présentation à la presse vers 11h45, son talent de milieu défensif, casseur de lignes créatif, ne fait aucun doute. En revanche, c’est plus sur sa forme du moment que le voile devra être levé.

La forme de Bennacer interroge

Bennacer arrive à l’OM avec un passé médical lourd, marqué par deux graves blessures en moins d’un an. En mai 2023, l’international algérien subit ainsi une opération du genou, qui le tient éloigné des terrains pendant plus de six mois. De retour en décembre, il enchaîne mais souffre rapidement d’un problème au mollet, qui l’empêche de retrouver son plein potentiel. Depuis son retour, il n’a plus disputé un match entier !

Le staff médical de l’OM à contribution

Lors de sa dernière sortie, l’ancien Gunner d’Arsenal a même été sorti en plein match après une discussion houleuse avec Sergio Conceiçao… Le rôle du staff médical et de Roberto De Zerbi sera donc déterminant pour la réussite de Bennacer à l’OM, où il devra être géré intelligemment, protégé et ménagé pour éviter toute rechute.



