Juventus – Mercato : Pogba refuse Al-Ittihad, un ancien crack de la L1 prêt à rejoindre Benzema

Si Paul Pogba n'ira pas à Al-Ittihad, l'Arabie Saoudite et le club de Karim Benzema continuent de puiser en Europe. Le club saoudien s'est penché sur un nouveau milieu de terrain en la personne de Fabinho, le Brésilien de Liverpool, qui aurait reçu une proposition de contrat alléchante.

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, l'ancien monégasque aurait reçu une offre de contrat de 20 millions par saison avec des bonus, révèle Nicolò Schira. Avec l'arrivée de Fabinho, Al-Ittihad pourrait concurrencer Al-Nassr qui a recruté Marcelo Brozovic...

