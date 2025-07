L’épouse de Diogo Jota, l’attaquant de Liverpool disparu tragiquement au début du mois, vient de sortir du silence avec un message poignant sur ses réseaux.

C’est à Gondomar, non loin de Porto, qu’avaient eu lieu le 5 juillet les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, tous deux décédés dans un accident de la route en Espagne dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de la cérémonie, l’épouse du joueur, Rute Cardoso, était apparue dévastée.

Le couple devait fêter ses un mois de mariage de mercredi et la jeune veuve, maman de Denis (4 ans), Duarte (2 ans) et Mafalda (8 mois), a écrit sur Instagram : « 1 mois de notre “jusqu’à ce que la mort nous sépare” ? Pour toujours, Ta femme en blanc. » Une publication accompagnée de nouvelles photos du mariage. Rute Cardoso et Diogo Jota se connaissaient depuis le lycée et ont commencé à se fréquenter en 2013.