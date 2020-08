LOSC – Mercato : Alfredo Morelos provoque la colère de Steven Gerrard

true

L’attaquant colombien des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos, a été recadré par son entraîneur, Steven Gerrard. Alors qu’il est annoncé au LOSC.

Pas encore au LOSC, mais déjà perturbé par un possible transfert. On parle ici de l’attaquant colombien des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos, annoncé depuis plusieurs jours dans le Nord sans que l’on sache, avec précision, l’avancée d’éventuelles négociations.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est l’élimination des Rangers de la Ligue Europa, sortis hier par le Bayer Leverkusen. Ce qui est acquis, également, c’est que Steven Gerrard, l’entraîneur de Morelos, n’a que moyennement apprécié la prestation de son attaquant. Et qu’il a une explication assez claire sur le sujet. Des propos accordés à BT Sports et retranscrits par Madeinfoot.

« Tout le monde sait qu’Alfredo s’est fait retourner la tête ces derniers jours. On ne peut pas le nier. On fait avec et je me focalise sur l’équipe et les joueurs qui veulent en faire partie. Si une offre arrive, que le board est d’accord et que le joueur vient me dire en face qu’il veut partir, alors on verra. Il est assez professionnel pour faire abstraction de ce qui se dit autour de lui. On ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, mais Alfredo a besoin de se reconcentrer. »