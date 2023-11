OL – LOSC : Lyon rechute, les Dogues s'offrent un succès tranquille, les notes du match

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les Tops :

T.Santos (7) : l’OL a cette saison le don de se prendre des « banger » improbables et le Portugais en a profité pour inscrire un sublime premier but en Ligue 1. Un but dont il se souviendra après une mauvaise relance de la tête d’Henrique (31’).

Chevalier (7) : pas vraiment sollicité lors du premier acte, le portier des Dogues a remporté deux duels capitaux devant Kadewere (58’) et Baldé (60’) pour maintenir les siens à 0-2 au moment où le match aurait pu basculer dans l’autre sens. Précieux.

David (6,5) : muet en Ligue 1 depuis la 3ème journée, le Canadien s’est relancé en profitant d’une jolie remise de Yusuf Yazici pour prendre le meilleur sur Jake O’Brien et ouvrir la marque d’un joli pointu sous Anthony Lopes (27’). Un but qui va lui permettre de reprendre confiance.

Les Flops :

Lacazette (3) : le capitaine rhodanien n’est que l’ombre de lui-même. A contre temps tout le temps, éteint depuis le début de saison, il a même été remplacé par Mama Baldé à la pause. Signe de son incapacité à trouver un second souffle après une année 2022-23 excellente…

Baldé (3) : lui a le mérite de se créer des occasions mais l’attaquant prêté par Troyes mange la feuille de match. Entré à la pause à la place de Lacazette, il a dilapidé deux occasions incroyables de 1-2 : une tête à bout portant (56’) et un duel avec Chevalier (60’). Sur la fin, il s'est même fait chambrer par les Bad Gones qui ont chanté : "Chevalier, si t'es sympa, laisse marquer Mama Baldé".

Grosso (3) : désolé pour le totem d’immunité dont il dispose depuis les incidents à Marseille mais on peut légitimement se poser des questions sur les choix de l’Italien, qui ne trouve pas la bonne formule, change de système et de joueurs tous les matchs et se retrouve contraint de bousculer ses choix à la 45’… Et même de passer sur une défense à cinq avec l'entrée de Lovren pour Kadewere après l'heure de jeu. Aussi perdu que ses joueurs dont on peut dire qu'ils sont "interchangeablement" nuls.

Les notes du match :

Lyon : Lopes (5,5) – Kumbedi (4), Diomandé (4, puis D.Moreira (80’)), O’Brien (4,5), Henrique (4) – Alvero (4, puis Akouakou (4, 46’)), Caqueret (4), M.Diawara (4, puis Cherki (3, 46’)) – Kadewere (4, puis Lovren (65’)), Lacazette (3, puis Baldé (3, 46’)), Nuamah (3,5).

Lille : Chevalier (7) – T.Santos (7), Yoro (6), Aleksandro (6), Gudmundsson (6) – Bentaleb (6), A.Gomes (5,5) – Zhegrova (5, puis Ounas (83')), Yazici (6, puis Umtiti 90'+1)), Cavaleiro (4, puis Haraldsson (5, 46’)) – David (6,5, puis Cabella (83')).

