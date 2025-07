LOSC Mercato : Olivier Giroud très clair sur ses objectifs avec les Dogues… et sur les Bleus

Officialisé hier soir, Olivier Giroud s’est confié sur son arrivée au LOSC et ses motivations.

Lors de sa présentation aux médias ce mercredi, Olivier Giroud, nouvelle recrue du LOSC, a été questionné sur l’équipe de France et la possibilité pour lui de disputer la Coupe du monde 2026, alors qu’il a pris sa retraite internationale. « L’équipe de France je n’y pense pas, je n’y pense plus, a-t-il expliqué. J’ai reçu un superbe hommage. Ça a été des années extraordinaires mais j’ai fermé la page. Il faut laisser la place aux jeunes. J’ai d’autres objectifs en tête maintenant. » Et ses objectifs, c’est avec le LOSC, où le meilleur buteur de l’histoire des Bleus arrive pour un an avec une autre année en option.

« Je vais être un grand frère »

«Je suis très content et excité de revenir en France, à la maison, a confié Giroud. Quand Olivier Létang m’a appelé pour me proposer ce challenge, ça a été clair et limpide pour moi. Ça a pris tout son sens de retrouver la Ligue 1 treize ans après l’avoir quittée. J’ai toujours considéré le LOSC comme un top club français. Je connais d’ailleurs beaucoup d’anciens Lillois, que ce soit Eden Hazard, Yo Cabaye, Debuch’, Rio, Ben’ Pavard… Ils gardent tous de super souvenirs du club, avec des bonnes valeurs. L’équipe a réalisé une très belle saison dernière et va jouer l’Europa League. C’est un groupe jeune et talentueux, qui a besoin de joueurs d’expérience comme moi. Je vais donc aussi être là dans ce rôle. Je vais être un grand frère».