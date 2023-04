LOSC : Chevalier pousse un coup de gueule, contredisant Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Après le succès décroché face à Lorient (3-1) en début d'après-midi, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a déclaré que son équipe avait dominé les débats et mérité les trois points. Que la prestation avait été aboutie et que, malgré l'égalisation des Merlus, ses joueurs n'avaient pas douté. Une analyse pas franchement partagée par Lucas Chevalier. En conférence de presse, le jeune gardien lillois a jugé que la prestation de son équipe en seconde période n'avait pas été bonne du tout.

"On n’a rien proposé en seconde période"

"Je pense que leur égalisation n’est pas volée, parce qu’on n’a rien proposé en seconde période. Ils ont mis plus d’intensité, on a reculé, on a eu peur et on a perdu des ballons de m... En deuxième mi-temps, tu t’endors. Tu sens le danger. Leur but n’est même pas un tir, c’est un dégagement contré. Là, il y avait un problème et on est retombé dans nos travers. On s’en est sorti grâce à une individualité. De temps en temps, c’est un peu la marque de fabrique des grandes équipes, qu’on peut voir avec Paris... Des fois, ils peuvent faire un match moyen, mais ça se décante avec un ou deux joueurs. Aujourd’hui, c’est Edon (Zhegrova), c’est bien pour lui et pour nous. Mais ce n’est pas normal de se faire rejoindre, j’aurais préféré gagner le match 1-0."