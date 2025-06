PSG Mercato : le Real Madrid a un atout majeur dans le dossier Mastantuono

Alors que le PSG semble avoir pris la pole dans le dossier Franco Mastantuono, le Real Madrid garderait malgré tout toujours la préférence du jeune milieu offensif de River Plate.

Annoncé en route vers le Real Madrid ces dernières semaines, Franco Mastantuono voit le Paris Saint-Germain tenter de le détourner de la capitale espagnole, les dirigeants parisiens ayant intensifiés les discussions avec River Plate. Selon les dernières nouvelles du dossier révélées par le compte X @PSGInside_Actu, le récent champion d’Europe 2024-2025 préparerait une offensive sérieuse pour recruter le jeune milieu offensif argentin.

Mais comme on le sait depuis le début dans ce dossier, la priorité de Franco Mastantuono est de rejoindre le Real Madrid. Mais le club merengue aurait jugé la clause libératoire de 45 millions d’euros du joueur de 17 ans trop élevée, ouvrant ainsi la voie à d’autres prétendants comme le PSG.

Et d’après AS, la seule façon pour que Franco Mastantuono ne rejoigne pas le Paris Saint-Germain serait que le Real Madrid le recrute immédiatement, les Merengue gardant la préférence du prodige argentin. Les pensionnaires du Santiago-Bernabéu savent donc ce qu’ils leur restent à faire pour ne pas que Franco Mastantuono lui passe sous le nez.

