RC Lens Mercato : les révélations étonnantes de Butez sur son arrivée ratée

Proche de signer au RC Lens cet hiver, Jean Butez a finalement rebondi à Côme. Il a expliqué les coulisses de ce revirement de situation.

Cet hiver, le mercato du RC Lens a particulièrement été animé. Avec des départs majeurs comme ceux de Samba, Khusanov et Danso, et des arrivées compensatoires, le RCL a également dû faire face à plusieurs échecs. Comme par exemple la non-arrivée de Jean Butez, censé venir remplacer Samba. Tout était ficelé pour l’ancien gardien d’Antwerp, mais le transfert a capoté pour des raisons médicales et financières.

Butez évoque la rivalité avec Lens

Le portier formé au LOSC s’est finalement engagé avec le club italien de Côme, et est revenu sur ses discussions avec Lens, pour RMC. « Il y a eu des bonnes discussions. C’est vrai que les deux projets se valaient. Il y a eu une petite réflexion qui s’est faite à un moment donné. Puis, en tant que Lillois, il y a cette rivalité lensoise et j’avais aussi envie de voir quelque chose d’autre que ma région natale. Je suis le plus heureux d’être à Côme aujourd’hui », a assuré Butez.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.