OL - Mercato : Textor dément pour deux recrues annoncées

D'après le média brésilien, Globo, l'Olympique Lyonnais aurait déjà bouclé les arrivées des deux joueurs brésiliens, Lucas Perri et Adryelson, pour cet hiver. Les deux joueurs évoluent à Botafogo, club appartenant aux propriétaire rhodanien, John Textor.

Sur son compte Twitter, le milliardaire américain a tenu à démentir ces informations, affirmant qu'aucun accord n'aurait été trouvé pour les transferts des deux joueurs brésiliens. "Certes, l’OL augmentera ses investissements en Afrique du Sud, en Afrique et aux États-Unis. C'est également vrai, des joueurs du monde entier s'affronteront (directement ou en prêt) pour nos quatre places internationales. Le reste de cette histoire (comme les accords de transferts) n’est que spéculation."

True, @OL will increase its investment in SA, Africa and USA. Also true, players from around the world will compete (directly or while loaned-out) for our 4 international spots. The rest of this story (such as transfer values) is speculation. https://t.co/SyYoSrFdDh