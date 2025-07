OM : Facundo Medina explique les raisons de sa signature et se lâche déjà !

Présenté ce mercredi en tant que nouveau joueur de l’OM, Facundo Medina a déjà laissé éclater son franc-parler.

Fraîchement transféré en provenance du RC Lens, Facundo Medina a officiellement été présenté par l’Olympique de Marseille ce mercredi. Le défenseur central, qui arrive en prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire estimée à 18 M€ (+2 M€ de bonus), a évoqué sa signature à l’OM.

« J’ai donné ma parole au RC Lens »

« L’OM, on en a parlé avec mon agent dès l’hiver. J’ai donné ma parole au RC Lens que je ne sauterais pas du bateau au milieu de la saison. Ensuite en fin de saison je suis parti avec la sélection et mon agent m’a appelé fin juin et aujourd’hui je suis très content d’être ici », a affirmé l’Argentin, déjà impatient de retrouver le Vélodrome. « Le Vélodrome, je le connais déjà, c’est magnifique. J’ai passé cinq ans à Lens où ça l’était aussi, mais la première fois que je suis arrivé dans ce stade, j’ai trouvé les supporters magnifiques. Ils me rappellent ceux des stades en Argentine », a évoqué Medina, dans des propos rapportés par La Provence.

Et si Medina pourra compter sur la présence de Leonardo Balerdi, compatriote et ami proche, pour faciliter son intégration, c’est tout le projet marseillais qui a convaincu le joueur : « Leo (Balerdi), j’ai une relation exceptionnelle avec lui, on parle de tout et je sais tout des années qu’il a passées ici. Il est très intelligent, c’est un joueur exceptionnel et il a un grand coeur. On rit beaucoup et sa présence a beaucoup compté dans mon choix de venir ici. Il n’y a pas seulement Leo, il y a aussi le projet du club, le staff, les gens qui ont confiance en ce plan et en le futur. Il y a aussi les supporters. J’ai reçu un message d’un coéquipier quand je suis arrivé ici qui m’a déjà souhaité la bienvenue et ça m’ouvre les portes, ça me met en confiance et me donne envie de donner tout ce que j’ai pour le projet et le club ».

Facundo fait du Medina !

Par la même occasion, Medina a également listé ses axes d’amélioration, non sans humour : « J’ai plein d’axe d’améliorations. Déjà, les cartons (rires), mais c’est ma manière de jouer. Mais je pense qu’avec le travail et l’humilité, on va atteindre des objectifs élevés et je peux apporter des choses. Ma joie de vivre dans le vestiaire, une combativité sur le terrain… On doit être des frères, s’appuyer les uns sur les autres et je crois que l’on peut faire de grandes choses avec cette équipe. »

Ce qui est sûr, c’est que son franc-parler aura de quoi rapidement chauffer les supporters marseillais ! « Le chambrage fait partie de mon tempérament. J’aime bien casser les couilles des attaquants, ça fait partie du jeu. […] Mon défaut ? Trop honnête. Un autre ? Sur le terrain, je suis un fils de pute », a-t-il prévenu !